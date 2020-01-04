Здесь рождаются новости.

Учёные рассказали о зависимости здоровья сердца от регулярной чистки зубов

Дата:
Специалисты из Кореи выяснили, что регулярная чистка зубов способна понизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний более, чем на 1

Специалисты из Кореи выяснили, что регулярная чистка зубов способна понизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний более, чем на 10%.

В исследовании было более 160 тысяч участников возрастом от 40 до 79 лет. Главным условием для них являлось отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. В начале наблюдений были собраны сведения об их росте, весе, образе жизни, а также о гигиене полости рта.

За десять лет у 3% участников началась фибрилляция предсердий, у 4,9% — сердечная недостаточность. Было выяснено, что чистка зубов трижды в день и чаще способствует понижению риска развития первого заболевания на 10%, а второго — на 12%. Причём другие факторы, такие как образ жизни, физические занятия, лишний вес и так далее, на этот показатель никак не влияли.

Причины подобной зависимости развития сердечно-сосудистых заболеваний от чистки зубов в настоящее время не выяснены. Одним из предположения является то, что чистка зубов уменьшает количество бактерий, попадающих в кровоток.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Как после новогодних праздников войти в рабочий ритм
  2. Ученые использовали кетамин в борьбе с алкогольной зависимостью
  3. Ученые рассказали, как кишечник указывает на наличие рака

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые выяснили, какие продукты защищают легкие курильщиков

Ученые успешно омолодили грызунов, следующие — люди

Консервы представляют угрозу здоровью человека

Мужчины мускулистее женщин из-за вируса — ученые

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках