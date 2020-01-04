Учёные рассказали о зависимости здоровья сердца от регулярной чистки зубов

Специалисты из Кореи выяснили, что регулярная чистка зубов способна понизить вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний более, чем на 10%.

В исследовании было более 160 тысяч участников возрастом от 40 до 79 лет. Главным условием для них являлось отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. В начале наблюдений были собраны сведения об их росте, весе, образе жизни, а также о гигиене полости рта.

За десять лет у 3% участников началась фибрилляция предсердий, у 4,9% — сердечная недостаточность. Было выяснено, что чистка зубов трижды в день и чаще способствует понижению риска развития первого заболевания на 10%, а второго — на 12%. Причём другие факторы, такие как образ жизни, физические занятия, лишний вес и так далее, на этот показатель никак не влияли.

Причины подобной зависимости развития сердечно-сосудистых заболеваний от чистки зубов в настоящее время не выяснены. Одним из предположения является то, что чистка зубов уменьшает количество бактерий, попадающих в кровоток.