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Ученый раскрыл секрет быстрого избавления от жира на животе

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Исследователь из Германии Михаэль Дешпегель решил раскрыть секрет быстрого избавления от лишних килограмм. Ученый отмечает, что для похудения в самые

Исследователь из Германии Михаэль Дешпегель решил раскрыть секрет быстрого избавления от лишних килограмм.

Ученый отмечает, что для похудения в самые короткие сроки следует просто придерживаться правила «2+2+4». Оно расшифровывается следующим образом: первые два дня необходимо выполнять кардиологические тренировки с умеренной интенсивностью, следующие два дня – силовые тренировки с малой интенсивностью, а также на протяжении этих четырех дней следует правильно питаться.

Специалист добавил, что к тренировкам для первых двух дней можно отнести плавание, езду на велосипеде, нордическую ходьбу или бег трусцой. Силовые тренировки можно осуществлять и дома. Оставшиеся 3 дня нужно отдохнуть от физических упражнений.

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