Здесь рождаются новости.

Ученые выяснили, какая пища нравится мозгу

Дата:
Исследователи из Соединенных Штатов смогли выяснить, какая пища нравится нашему мозгу, а от какой он страдает. По словам ученых, они заметили, что орг

Исследователи из Соединенных Штатов смогли выяснить, какая пища нравится нашему мозгу, а от какой он страдает.

По словам ученых, они заметили, что орган, основная задача которого заключается в защите организма, довольно часто «ошибается» при выборе пищи. Мозг нередко демонстрирует положительную реакцию на вкусную, но при этом неполезную еду. Специалисты отметили, что люди любят жирные блюда, так как орган отправляет им сигнал о том, что они необходимы телу.

Жиры представляют собой один из основных источников энергии для тела, поэтому мозг старается накапливать их запасы, и это при этом, что они несут для него прямую опасность. К таким результатам эксперты пришли после проведения эксперимента на мышах. По этой причине исследователи советуют употреблять больше овощей и фруктов, несмотря на желания главного органа.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Онкологи рассказали о важных признаках развивающегося рака
  2. Нарколог рассказал о правдивости поговорок про алкоголь
  3. Человечество «остыло» на 0,4 градуса за полтора века

Эти новости могут вас заинтересовать

Ученые нашли связь между шахматами и долголетием

Ученые нашли способ избавиться от вируса герпеса

Исследователи объяснили появление приятного запаха после дождя

Являются ли религиозные убеждения покойного Стивена Хокинга типичными для ученых из Великобритании?

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках