Ученые выяснили, какая пища нравится мозгу

Исследователи из Соединенных Штатов смогли выяснить, какая пища нравится нашему мозгу, а от какой он страдает.

По словам ученых, они заметили, что орган, основная задача которого заключается в защите организма, довольно часто «ошибается» при выборе пищи. Мозг нередко демонстрирует положительную реакцию на вкусную, но при этом неполезную еду. Специалисты отметили, что люди любят жирные блюда, так как орган отправляет им сигнал о том, что они необходимы телу.

Жиры представляют собой один из основных источников энергии для тела, поэтому мозг старается накапливать их запасы, и это при этом, что они несут для него прямую опасность. К таким результатам эксперты пришли после проведения эксперимента на мышах. По этой причине исследователи советуют употреблять больше овощей и фруктов, несмотря на желания главного органа.