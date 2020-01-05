Ученые создают вакцину против рака легких

Специалисты в области медицины из Соединенных Штатов предлагают применять вакцину против гриппа в виде лекарства для борьбы со злокачественными опухолями легких.

В ходе исследования ученые ввели в легкие грызунов клетки меланомы, а потом заразили их гриппом. В итоге число очагов опухолей у мышей снизилось почти в 2 раза. Потом экспертами была применена вирусная вакцина и проведен эксперимент с использованием раковых клеток, возникающих в организме людей.

Полученные результаты помогли ученым прийти к выводу, что подобный метод терапии можно применять для лечения людей от рака легких. Они добавили, что одолеть эту болезнь крайне трудно по той причине, что иммунная система человека обычно никак с ней не борется.