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Ученые создают вакцину против рака легких

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Специалисты в области медицины из Соединенных Штатов предлагают применять вакцину против гриппа в виде лекарства для борьбы со злокачественными опухол

Специалисты в области медицины из Соединенных Штатов предлагают применять вакцину против гриппа в виде лекарства для борьбы со злокачественными опухолями легких.

В ходе исследования ученые ввели в легкие грызунов клетки меланомы, а потом заразили их гриппом. В итоге число очагов опухолей у мышей снизилось почти в 2 раза. Потом экспертами была применена вирусная вакцина и проведен эксперимент с использованием раковых клеток, возникающих в организме людей.

Полученные результаты помогли ученым прийти к выводу, что подобный метод терапии можно применять для лечения людей от рака легких. Они добавили, что одолеть эту болезнь крайне трудно по той причине, что иммунная система человека обычно никак с ней не борется.

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