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Ученые открыли белок, способный помочь привести тело в порядок без тренировок

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Исследователи обнаружили белок, с помощью которого можно держать мышцы в тонусе, не выполняя при этом физические упражнения. Во время недавнего опыта

Исследователи обнаружили белок, с помощью которого можно держать мышцы в тонусе, не выполняя при этом физические упражнения.

Во время недавнего опыта с участием грызунов и мух-дрозофил ученые из США заметили, что при экспрессии белков, относящихся к разновидности сестринов, возникает эффект, аналогичный тому, который появляется при тренировках. Обычно, после физической активности в мышцах происходит накопление сестрина, который способствует повышению выносливости организма. В результате данный белок представляет собой медиатор, влияющий на эффективность тренировок.

При отсутствии какой-либо активности этот элемент просто держит мышцы в тонусе. Специалисты отмечают, что после увеличения количества сестрина мышцы мух, которых не заставляли выбираться из пробирки, все равно находились в лучшем состоянии, чем у их сородичей после тренировок.

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