Ученые обнаружили связь между вулканизмом и вращением Земли

Геофизикам из Европы удалось обнаружить прямую взаимосвязь между движением полюсов нашей планеты и происходящим на ней вулканизмом.

Во время проведенного исследования ученые тщательно проанализировали вулкан Этна. Оказалось, что его активность имеет корреляцию с регулярным движением земных полюсов. «Огненная гора» становится более активной, когда полярное перемещение достигает своего максимального значения.

Согласно словам исследователей, в подобные моменты значительно возрастает частота сейсмических толчков. Им удалось прийти к данным выводам после анализа более 11 тысяч землетрясений, произошедших в окрестностях Этны за последние 19 лет.