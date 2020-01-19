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Ученица оренбургской гимназии едва не съела бутерброд со стеклом

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В гимназии №2 пятиклассница поранилась после покупки в школьной столовой бутерброда с джемом, в котором было обнаружено стекло. Лариса Бебешко, предст

В гимназии №2 пятиклассница поранилась после покупки в школьной столовой бутерброда с джемом, в котором было обнаружено стекло.

Лариса Бебешко, представительница администрации Оренбурга, подтвердила информацию о стекле. К счастью, девочка его не съела, однако поранила палец, когда доставала опасный материал из повидла. Директор учебного заведения уже знает о случившемся инциденте – она потребовала изъять всю партию джема, чтобы проверить его на наличие стекла. В департаменте образования также пообещали провести служебную проверку.

Не исключено, что в появлении стекла в бутерброде виноват не производитель повидла, а повара, работающие в гимназии. Они могли случайно разбить банку, из-за чего часть его осколков оказалась в еде.

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