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Убийца школьницы в Чите не смог обжаловать пожизненное заключение

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Представители Забайкальского краевого суда сообщили о том, что Алексею Фирулеву, которого обвиняют в убийстве двенадцатилетней девочки в Чите, не удал

Представители Забайкальского краевого суда сообщили о том, что Алексею Фирулеву, которого обвиняют в убийстве двенадцатилетней девочки в Чите, не удалось обжаловать пожизненное заключение в тюрьме.

В опубликованном сообщении говорится о том, что судебная коллегия Пятого апелляционного суда изучила апелляционную жалобу обвиняемого и приняла решение оставить приговор без каких-либо изменений. В результате он вступил в законную силу.

Напоминаем, что осенью 2018 года девочка вышла из дома, расположенного в районе МЖК, и направилась в учебное заведение, а потом перестала выходить на связь. Школьницу удалось найти только через несколько дней. Ее убил сотрудник местной автостоянки, который ранее уже был судим за педофилию. Во время обыска у него обнаружили телефон ребенка.

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