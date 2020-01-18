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Турция перекрыла Босфор для кораблей НАТО

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Представители мониторингового сервиса Nordic Monitor сообщили, что Турция перестала пропускать боевые суда НАТО через пролив Босфор. Согласно представ

Представители мониторингового сервиса Nordic Monitor сообщили, что Турция перестала пропускать боевые суда НАТО через пролив Босфор.

Согласно представленной информации, во время встречи турецких официальных лиц было подчеркнуто, что необходимо сохранить стабильную обстановку в акватории Черного моря. Для этого следует прекратить излишне провоцировать Россию, отправляя в регион новые корабли Североатлантического Альянса.

В результате Турция решила отказать в прохождении через Босфор сразу нескольким натовским кораблям, включая судна военно-морского флота Соединенных Штатов. В Анкаре свое решение объясняют действующими договоренностями и конвенцией.

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