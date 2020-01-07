Туристка погибла в горах Лаго-Наки при попытке сделать селфи

На горнолыжном курорте Лаго-Наки во время новогодних праздников путешественница из Воронежа сорвалась со скалы при попытке сделать эффектное селфи.

Представители Управления МЧС РФ по Республике Адыгея отмечают, что данный инцидент произошел в окрестностях Азишской пещеры в канун Нового года. 29-летняя девушка поднялась на обрыв вместе со своим парнем. Затем она попыталась сделать совместное фото, но соскользнула с уступа и разбилась насмерть.

Согласно словам спасателей, в праздники количество подобных происшествий в горах Лаго-Наки заметно возрастает, так как многие туристы решают провести зимние каникулы на данном курорте. Они призывали их соблюдать требования безопасности при посещении этого района.