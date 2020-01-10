Тони Фергюсон продемонстрировал, как будет избивать Нурмагомедова

В апреле должен состояться бой между Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

И если Нурмагомедов ведёт себя достаточно спокойно, то Фергюсон не прочь лишний раз подогреть интерес к будущей встрече на ринге. Недавно он опубликовал в Instagram видеозапись, на которой продемонстрировал несколько элементов борьбы и техник, при помощи которых будет расправляться со своим соперником.

Фергюсон указывает, что «смехотулечки и шуточки кончились», и отмечает, что все подобные игры ведутся до того момента, как его противник оказывается заперт в клетке вместе с ним. Также боец отмечает, что в бою с Хабибом будет больше раундов, чем стандартные три. Затем он предупреждает Нурмагомедова, что идёт за ним.

По мнению специалистов, Фергюсон станет для Нурмагомедова самым опасным противником в его карьере.