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Ток-шоу Ольги Скабеевой обошло по популярности передачу Владимира Соловьева

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В 2019 году политические ток-шоу стали одними из самых любимых передач россиян, несмотря на то, что многие жалуются на слишком большое время, посвящён

В 2019 году политические ток-шоу стали одними из самых любимых передач россиян, несмотря на то, что многие жалуются на слишком большое время, посвящённое Украине.

Согласно информации Mediascope, наибольшей популярностью пользуется вечерний выпуск «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым», на втором месте «Вечер», который ведёт Владимир Соловьев, и завершает тройку дневной выпуск «60 минут». Отмечается, что на шоу Соловьева между участниками часто происходят скандалы и даже драки.

Также в «России-1» отметили, что телеканал по обхвату аудитории максимально приблизился к Первому каналу среди прочих новостных, и сумел опередить статистическую погрешность в 0,1%. Так, передача «Вести» в 20 часов набирает 13,6% среднегодовой доли, а «Время», выходящее на час позже — 13,5%. Третье место занимает «Вести недели» — 13,4%.

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