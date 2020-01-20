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Тина Канделаки рассказала, почему вышла замуж за человека на 11 лет младше

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Тина Канделаки в интервью раскрыла подробности своих отношений с мужем Василием Бровко, который младше её на 11 лет. Как рассказала Канделаки, знакомс

Тина Канделаки в интервью раскрыла подробности своих отношений с мужем Василием Бровко, который младше её на 11 лет.

Как рассказала Канделаки, знакомство с Василием состоялось 10 лет назад. В то время ему было всего лишь 23 года. Телеведущая вместе с Андреем Колесниковым вела передачу «Нереальная политика», и этот проект дал старт отношениям с Василием.

Канделаки отмечает, что вместе с Бровко ей интересно делать всё, и он поддерживает любые, даже самые безумные её идеи. Постоянное стремление двигаться вперёд и не останавливаться Тина называет основным качеством своего мужа. Разница же в их возрасте компенсируется энергией Тины и отзывчивостью Василия на эту энергию.

Также ведущая отмечает, что в семье у них полное равноправие: в одних вещах сильна она, в других — супруг. То, что они прожили вместе уже 10 лет, что является приличной цифрой для современных условий, подтверждает правильность её выбора.

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