Tesla снизила стоимость Model 3 китайского производства

Автопроизводитель Tesla сообщил о снижении стоимости электрокаров Model 3, произведенных на китайском предприятии в Шанхае.

На данный момент времени приобрести соответствующий электромобиль в КНР можно за 43 тысячи долларов (около 2 миллионов 660 тысяч рублей по текущему курсу). Компании удалось снизить стоимость своих машин не только благодаря уменьшению расходов на логистику (раньше авто приходилось везти из США), но и выдаче субсидий от государства, поддерживающего производителей электрокаров.

В СМИ отмечают, что цены упали не только на сами машины, но и различные аксессуары для нее, а также зарядные девайсы. Напоминаем, что завод Tesla в Китае смогли построить меньше чем за год. Первая партия его автомобилей уже нашла своих покупателей.