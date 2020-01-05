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Tesla снизила стоимость Model 3 китайского производства

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Автопроизводитель Tesla сообщил о снижении стоимости электрокаров Model 3, произведенных на китайском предприятии в Шанхае. На данный момент времени п

Автопроизводитель Tesla сообщил о снижении стоимости электрокаров Model 3, произведенных на китайском предприятии в Шанхае.

На данный момент времени приобрести соответствующий электромобиль в КНР можно за 43 тысячи долларов (около 2 миллионов 660 тысяч рублей по текущему курсу). Компании удалось снизить стоимость своих машин не только благодаря уменьшению расходов на логистику (раньше авто приходилось везти из США), но и выдаче субсидий от государства, поддерживающего производителей электрокаров.

В СМИ отмечают, что цены упали не только на сами машины, но и различные аксессуары для нее, а также зарядные девайсы. Напоминаем, что завод Tesla в Китае смогли построить меньше чем за год. Первая партия его автомобилей уже нашла своих покупателей.

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