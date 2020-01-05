Светлана Лобода в шоу Урганта показала ему ногу с шестью пальцами

Светлана Лобода стала гостем передачи «Вечерний Ургант» и опубликовала на своей странице в Instagram кадр из шоу, на котором она демонстрирует ведущему свою правую ногу.

Причиной для подобного любопытства у Урганта стала фотография Лободы в Сети, на котором она запечатлена с шестью пальцами на правой ноге. Этот снимок ведущий продемонстрировал и в передаче. Проблема, как позже объяснила певица, была в некачественной обработке снимка, но она решила его оставить, чтобы дать поклонникам дополнительную тему для обсуждения.

Для шоу Светлана выбрала наряд, состоящий из ярко-красного костюма с топом и серебристых босоножек. Образ был дополнен ожерельем.

Поклонники высоко оценили образ певицы и сообщили, что с нетерпением ждут выпуск передачи, чтобы полюбоваться на Светлану и пересчитать её пальцы.