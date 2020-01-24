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Светлана Лобода в платье на голое тело поразила поклонников длинными ногами

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Светлана Лобода в свой новой публикации в Instagram продемонстрировала предмет своей особой гордости — длинные ноги, приводящие её поклонников в

Светлана Лобода в свой новой публикации в Instagram продемонстрировала предмет своей особой гордости — длинные ноги, приводящие её поклонников в восторг.

На фото, снятых на фоне тропических зарослей, певица, стоящая босиком на песке, позирует в белоснежном свободном платье, надетом прямо на голое тело. В откровенном вырезе юбки Светланы можно увидеть её длинные ноги, которые даже для неё выглядят довольно неестественно.

Впрочем, поклонники ничуть не смутились и начали сравнивать Лободу с амазонкой, греческой богиней Афродитой, и называть музой и просто шикарной женщиной. Немалое внимание было уделено и её ногам. Кроме того, некоторые отметили, что Светлана на фото предстала без своей привычной чёлки, и такой образ был оценён достаточно высоко.

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