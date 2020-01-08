Светлана Ходченкова восхитила поклонников своей идеальной растяжкой

Несмотря на новогодние праздники, Светлана Ходченкова продолжает активную работу над своей фигурой.

В своём Instagram актриса опубликовала фотографию, снятую во время исполнения ею непростого трюка на пилоне. В кадре Светлана продемонстрировала не только великолепную фигуру, но и отличную растяжку, которая, как отметили поклонники в комментариях, даже лучше, чем у балерины Анастасии Волочковой.

Также некоторые сообщили, что не ожидали подобных трюков от скромной актрисы, но давние фанаты Ходченковой уже с 2015 года знали о её увлечении танцами на пилоне. Сначала Светлана занималась ими ради роли в фильме, но потом танцы настолько ей понравились, что она решила продолжить занятия.

Как сообщила Ходченкова, танцы на пилоне требуют отличной физической подготовки, но эффектный кадры и отличное самочувствие стоят того.