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Стоимость флагмана Huawei Mate 30 5G заметно снизилась

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В Китае резко упала стоимость китайского флагмана Huawei Mate 30 5G, поддерживающего сети нового поколения. Аналитики отмечают, что версия с 8 ГБ опер

В Китае резко упала стоимость китайского флагмана Huawei Mate 30 5G, поддерживающего сети нового поколения.

Аналитики отмечают, что версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти на сегодняшний день оценивается в 670 долларов (около 41,5 тысячи рублей). Следует добавить, что на момент релиза стоимость этой модификации составляла 720 долларов (около 44,6 тысячи рублей). В настоящее время неизвестно, с чем именно связано подобное удешевление.

Вряд ли причиной этому является низкий спрос на устройство, так как первая партия была раскуплена за пару минут – за этот небольшой промежуток времени компания заработала 140 миллионов долларов. Эксперты отмечают, что снижение цены может быть связано со скорым анонсом нового поколения флагманов Samsung.

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