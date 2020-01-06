США обвинили Иран в попытке «уничтожить» их авианосцы в Ормузском проливе

Представители Пентагона сообщили о том, что военные корабли Ирана пытались догнать, а затем «ликвидировать» американские военно-морские силы, находившиеся в Ормузском проливе.

Согласно словам сотрудников Минобороны, в ходе перехода иранские боевые суда плыли вслед за кораблями Соединенных Штатов, выстроившись в формирование для атаки и находясь возле своих территориальных вод. В Вашингтоне эти действия были расценены в качестве прямой угрозы их флоту.

Однако эксперты отмечают, что иранские суда находились на почтительном расстоянии от кораблей Соединенных Штатов, поэтому о никакой агрессии речи не идет. В настоящее время возле территориальных вод Ирана расположена американская авианосная ударная группа.