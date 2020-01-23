Планируете максимально выгодно и срочно продать авто на рынке, но совершенно нет времени на проведение предпродажной подготовки? Компания «Авто-Сокол» готова взять на себя все хлопоты, связанные с техническим обслуживанием и юридическим переоформлением автотранспортного средства. Более того, мы готовы заплатить за ваш автомобиль более 95% от его реальной рыночной цены.

Преимущества сотрудничества

— Кроме услуги «срочный выкуп автомобилей» в Барнауле, компания готова выдать кредит под залог авто на взаимовыгодных условиях.

— Деньги за авто после подписания договора купли-продажи могут быть переданы как лично в руки, так и переведены на счет пластиковой карты.

— Гарантируем 100% конфиденциальность сделки.

— В случае необходимости готовы организовать бесплатную эвакуацию автотранспортного средства до охраняемой парковки компании, если машина не на ходу и располагается в черте города.

— Компания готова выкупить ваш автомобиль, если он находится в залоге у банка.

— Продавец может самостоятельно выбрать СТО для проведения технического осмотра, мы не настаиваем на оценке авто нашим специалистом.

— Поможем подобрать и купить машину по максимально выгодной цене за небольшое комиссионное вознаграждение. Стоимость услуги практически бесплатна, так как она окупается в момент торга с продавцом понравившегося вам автомобиля.

Что может повлиять на стоимость?

Основная проблема – это желание сэкономить. А как известно экономия на техническом обслуживании приводит к преждевременному износу и быстрой поломке ведущих узлов авто. Покупка поддельных запчастей, обслуживание в сомнительных мастерских, несвоевременное устранение поломок – из этого следует дорогостоящий ремонт и снижение общей стоимости автомобиля.

Первым делом при подготовке авто к продаже необходимо обратить внимание на внутреннее состояние салона (потертости, наличие посторонних запахов, отсутствие оригинальных элементов декора) и внешнее состояние кузова (пороги, царапины, ржавчина). Только описанные выше дефекты способны снизить итоговую стоимость авто на 10-20%.

Продавать машину с неисправным двигателем максимально невыгодно, так как стоимость его ремонта может достигать 60% от общей рыночной цены авто.

Что требуется для автовыкупа?

Чтобы максимально быстро продать старую машину, необходимо заранее подготовить:

1. Удостоверение личности.

2. Генеральную доверенность, если интересы продавца будет представлять стороннее физическое лицо.

3. ПТС.

4. Сервисная книга (при наличии).

5. Страховка (при наличии).

6. Оригиналы и копии ключей.

Не отказывайте себе в удовольствии купить новый автомобиль, продайте старый по максимально выгодной цене и начните воплощать мечты в реальность!