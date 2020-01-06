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Специалисты составили рейтинг самых быстрых смартфонов 2019 года

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Бенчмарк Master Lu составил список, состоящий из десяти самых быстрых смартфонов, выпущенных в 2019 году. Все модели из рейтинга созданы китайскими пр

Бенчмарк Master Lu составил список, состоящий из десяти самых быстрых смартфонов, выпущенных в 2019 году.

Все модели из рейтинга созданы китайскими производителями на базе одного из трёх процессоров: Snapdragon 855+, Snapdragon 855 Plus или Kirin 990 5G.

Смартфон Red Devil 3S от бренда Nubia, входящего в состав компании ZTE, с 488 450 баллами занял первое место. Следующую позицию получил Black Shark 2 Pro, набравший 461 645 баллов. И Realme X2 Pro с 438 829 баллами оказался на третьем месте.

Модели Oppo Reno Ace с 429 966 баллами и Samsung Galaxy Fold с 422 831 баллами заняли четвёртое и пятое места соответственно. Вторая пятёрка рейтинга выглядит следующим образом: iQOO Pro 5G (416 664), OnePlus 7T Pro (411 448), Xiaomi Mi 9 Pro 5G (410 738), Samsung Galaxy Note 10+ 5G (405 230) и Huawei Mate Pro 5G (401 574).

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