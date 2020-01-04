Специалисты назвали самые безопасные страны для путешественников в 2020 году

Специалисты страховой компании BHTP составили список стран, являющихся наиболее безопасными для путешественников.

Первое место получила Австралия, подходящая для туристов самого разного возраста, в том числе для молодёжи и родителей с детьми. Понравится здесь и уже опытным туристам. По словам побывавших в Австралии путешественников, здесь идеально сочетаются уже привычные вещи с экзотическими.

Второе место получила Швеция, где турист любого возраста сумеет найти что-то для себя подходящее. На третьей позиции Новая Зеландия, которую в основном выбирают молодые туристы. В число её плюсов относят умеренных климат, медицину, инфраструктуру и дороги, а также качественный интернет.

В десятке лучших стран также находятся Италия, Франция, Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция, Япония.