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Специалисты назвали самые безопасные страны для путешественников в 2020 году

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Специалисты страховой компании BHTP составили список стран, являющихся наиболее безопасными для путешественников. Первое место получила Австралия, под

Специалисты страховой компании BHTP составили список стран, являющихся наиболее безопасными для путешественников.

Первое место получила Австралия, подходящая для туристов самого разного возраста, в том числе для молодёжи и родителей с детьми. Понравится здесь и уже опытным туристам. По словам побывавших в Австралии путешественников, здесь идеально сочетаются уже привычные вещи с экзотическими.

Второе место получила Швеция, где турист любого возраста сумеет найти что-то для себя подходящее. На третьей позиции Новая Зеландия, которую в основном выбирают молодые туристы. В число её плюсов относят умеренных климат, медицину, инфраструктуру и дороги, а также качественный интернет.

В десятке лучших стран также находятся Италия, Франция, Нидерланды, Исландия, Ирландия, Греция, Япония.

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