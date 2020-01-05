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Специалисты назвали пищевые ингредиенты, способствующие появлению лишнего веса

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Специалисты портала Health News составили список пяти неочевидных продуктов, способствующих набору веса словно бы без причины. Так, одним из самых опа

Специалисты портала Health News составили список пяти неочевидных продуктов, способствующих набору веса словно бы без причины.

Так, одним из самых опасных названо рапсовое масло, которое коагулирует в ЖКТ и в крови, приводя не только к излишнему весу, но и, в некоторых случаях, к потере памяти и деменции.

Весьма опасны и такие сахарозаменители, как аспартам и сукралоза, так как в действительности они гораздо слаще, чем обычный сахар.

Также на фигуру и работу кишечника плохо влияет клейковина, или, иначе, глютен — белки, находящиеся в семенах злаковых растений. Кроме того, глютен применяется в соусах, таких как майонез и прочие заправки для салатов.

В список попало и обработанное коровье молоко и продукты из него. Отмечается, что природой это молоко предназначено для выработки у телят жировой прослойки, и таким же образом действует на организм человека. Однако органическое молоко подобного эффекта не оказывает.

И последним вредным продуктом назван усилитель вкуса глутамат натрия, который стимулирует вкусовые рецепторы, и человек, вместо чувства насыщения, начинает ощущать голод.

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