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Специалисты AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов

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Специалисты бенчмарка AnTuTu разместили список наиболее производительных мобильных гаджетов за декабрь 2019 года. В результате на 1-й строчке оказалас

Специалисты бенчмарка AnTuTu разместили список наиболее производительных мобильных гаджетов за декабрь 2019 года.

В результате на 1-й строчке оказалась игровая модель Asus ROG II, оснащенная 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами постоянной памяти. Она также может похвастаться мощным чипсетом Snapdragon 855 Plus и 120-герцовым AMOLED-дисплеем. Следует отметить, что прямо сейчас ее можно купить за 58 000 рублей (на старте продаж она оценивалась в 70 000 рублей).

На 2-м месте оказался китайский смартфон OnePlus 7T, оборудованный таким же процессором, но имеющий 8 гигабайт ОЗУ. Зато 128-гигабайтную версию можно приобрести «всего» за 35 тысяч рублей. Затем идет гаджет Realme X2 Pro, обладающий точно такими же характеристиками, но стоящий немного дешевле.

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