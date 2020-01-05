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Создана вакцина против болезни Альцгеймера

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Американским исследователям удалось создать вакцину от болезни Альцгеймера. Она была успешно испытана на мышах. Вскоре начнутся тесты на добровольцах.

Американским исследователям удалось создать вакцину от болезни Альцгеймера. Она была успешно испытана на мышах. Вскоре начнутся тесты на добровольцах.

Согласно словам ученых, главная цель лекарства заключается в устранении гиперфосфорилированных тау, содержащихся в нейрофибриллярных клубках и бета-амилоидных бляшках. Дело в том, что из-за них у людей, страдающих от деменции, значительно ухудшаются мыслительные процессы.

Эксперты добавили, что новый медицинский препарат охватывает все факторы, которые связаны с заболеванием. Однако первым делом им предстоит развить стратегию двойной вакцинации, которая позволит провести испытания на людях. Если они окажутся успешными, то новую вакцину начнут использовать в больницах.

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