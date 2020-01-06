Сотрудники ГИБДД обнаружили новый метод лишения прав автовладельцев

В информагентстве PRIMPRESS сообщили о том, что работники ГИБДД начали лишать водительских прав автовладельцев, которые передвигались задним ходом с нарушением ПДД.

Согласно правилам дорожного движения, водитель может ехать задом в случае, когда данный маневр безопасен и не мешает другим автомобилистам. Но нужно также учитывать ситуацию на дороге. Если автовладелец просто хочет припарковаться, то ему нечего бояться, но если он выехал на дорогу с односторонним движением и начал перемещаться по ней задним ходом, то его вполне могут лишить водительского удостоверения.

Однако в ПДД не указано, как долго водитель может проехать задом – 50 метров или 1 километр. В результате работник ГИБДД вполне может выписать штраф даже тому автомобилисту, который просто выезжал с парковочного места задним ходом.