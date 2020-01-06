Здесь рождаются новости.

Сотрудники ГИБДД обнаружили новый метод лишения прав автовладельцев

Дата:
В информагентстве PRIMPRESS сообщили о том, что работники ГИБДД начали лишать водительских прав автовладельцев, которые передвигались задним ходом с н

В информагентстве PRIMPRESS сообщили о том, что работники ГИБДД начали лишать водительских прав автовладельцев, которые передвигались задним ходом с нарушением ПДД.

Согласно правилам дорожного движения, водитель может ехать задом в случае, когда данный маневр безопасен и не мешает другим автомобилистам. Но нужно также учитывать ситуацию на дороге. Если автовладелец просто хочет припарковаться, то ему нечего бояться, но если он выехал на дорогу с односторонним движением и начал перемещаться по ней задним ходом, то его вполне могут лишить водительского удостоверения.

Однако в ПДД не указано, как долго водитель может проехать задом – 50 метров или 1 километр. В результате работник ГИБДД вполне может выписать штраф даже тому автомобилисту, который просто выезжал с парковочного места задним ходом.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Опубликован ТОП-3 самых доступных японских купе 90-х годов
  2. Что нужно знать российским автомобилистам в 2020 году
  3. Tesla снизила стоимость Model 3 китайского производства

Эти новости могут вас заинтересовать

Рэпер Баста стал лицом китайского автомобильного бренда GAC в России

В Сети появилось фото нового A-Class от Mercedes‍-Benz

Фотошпионы опубликовали снимки нового Chevrolet Corvette

Toyota поддержит проект летающего автомобиля Skydrive

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках