Составлен ТОП-3 популярных машин среди молодых людей

Аналитики изучили авторынок России и составили список из трех машин, пользующихся наибольшей популярностью среди молодых людей.
На первом месте оказалась российская модель Lada Granta, обладающая приемлемыми техническими параметрами, сравнительно низкой ценой и малым расходом горючего. На автомобиле установлен 87-сильный двигатель объемом 1,6 литра, работающий вместе с «механикой».
Затем идет французский бюджетный седан Renault Logan, на котором установлен мотор мощностью 82 «лошадки». Некоторые модификации оснащаются 114-сильным агрегатом, работающим вместе с «автоматом» или МКПП. Третью строчку занял южнокорейский автомобиль Hyundai Solaris, обладающий оптимальным соотношением цены и качества.