Здесь рождаются новости.

Составлен ТОП-3 популярных машин среди молодых людей

Дата:
Аналитики изучили авторынок России и составили список из трех машин, пользующихся наибольшей популярностью среди молодых людей. На первом месте оказал

Аналитики изучили авторынок России и составили список из трех машин, пользующихся наибольшей популярностью среди молодых людей.

На первом месте оказалась российская модель Lada Granta, обладающая приемлемыми техническими параметрами, сравнительно низкой ценой и малым расходом горючего. На автомобиле установлен 87-сильный двигатель объемом 1,6 литра, работающий вместе с «механикой».

Затем идет французский бюджетный седан Renault Logan, на котором установлен мотор мощностью 82 «лошадки». Некоторые модификации оснащаются 114-сильным агрегатом, работающим вместе с «автоматом» или МКПП. Третью строчку занял южнокорейский автомобиль Hyundai Solaris, обладающий оптимальным соотношением цены и качества.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В Пермском крае в ДТП с участием автобуса пострадали 15 человек
  2. Срочный выкуп автомобилей
  3. Опубликованы первые изображения нового недорогого кроссовера Renault

Эти новости могут вас заинтересовать

Автоэксперт объяснил опасность прогрева автомобиля в зимние месяцы

Запас хода Tesla Roadster нового поколения превысит тысячу километров

Новый кроссовер Jeep Commander обзавелся пятиместной версией

Опубликовано первое изображение нового Volkswagen Polо

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках