Sony показала электрокар Vision-S

В рамках мероприятия CES 2020 японская компания Sony неожиданно провела демонстрацию собственного электромобиля под названием Vision-S.

Согласно словам представителей техногиганта, новинка создана на базе универсальной модульной платформы Sony-Magna, которая в будущем будет использована для разработки других электрокаров с иными видами кузова. Она также оборудована продвинутым автопилотом, получающим информацию об окружающем мире с помощью 33 датчиков.

Если же говорить о технических характеристиках автомобиля, то он оборудован сразу двумя электродвигателями, мощность каждого из которых составляет 268 «лошадок». До первой «сотни» машина разгоняется всего за 4,8 секунды. В салоне Vision-S установлено несколько больших экранов и имеется множество современных опций.