Соловьев накричал на эксперта из-за Польши в прямом эфире

В рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий накричал на Григория Амнуэля, историка из РФ, во время спора касательно действий Польши в 30-е и 40-е годы XX века.

Конфликт начался после того, как Амнуэль не согласился с тем, что Польше необходимо принести извинения за плененных и замученных советских граждан в ходе войны. Соловьев возразил ему, заявив, что Россия позднее призналась в расстреле поляков в Катынском лесу и извинилась за эти действия, а польские власти до сих пор не признаются в убийстве красноармейцев и дипломатов. Историк в свою очередь отметил, что дипломаты уничтожались теми, чьи семьи были «убиты в СССР».

Затем телеведущий обвинил Польшу в том, что она собиралась вместе с нацистской Германией напасть на Россию. Амнуэль отметил, что польские власти никогда не пытались позиционировать свою страну в качестве основного геополитического противника СССР, считая себя врагами только «коммунистического террористического режима». После этого Соловьев перешел на крик, заявив, что именно нацистская диктатура маршала Юзефа Пилсудского считается всеми террористическим режимом.