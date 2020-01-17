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Соловьев накричал на эксперта из-за Польши в прямом эфире

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В рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий накричал на Григория Амнуэля, историка из РФ, во время спора касательно действий Польши в 3

В рамках программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» ведущий накричал на Григория Амнуэля, историка из РФ, во время спора касательно действий Польши в 30-е и 40-е годы XX века.

Конфликт начался после того, как Амнуэль не согласился с тем, что Польше необходимо принести извинения за плененных и замученных советских граждан в ходе войны. Соловьев возразил ему, заявив, что Россия позднее призналась в расстреле поляков в Катынском лесу и извинилась за эти действия, а польские власти до сих пор не признаются в убийстве красноармейцев и дипломатов. Историк в свою очередь отметил, что дипломаты уничтожались теми, чьи семьи были «убиты в СССР».

Затем телеведущий обвинил Польшу в том, что она собиралась вместе с нацистской Германией напасть на Россию. Амнуэль отметил, что польские власти никогда не пытались позиционировать свою страну в качестве основного геополитического противника СССР, считая себя врагами только «коммунистического террористического режима». После этого Соловьев перешел на крик, заявив, что именно нацистская диктатура маршала Юзефа Пилсудского считается всеми террористическим режимом.

Соловьев накричал на эксперта из-за Польши в прямом эфире

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