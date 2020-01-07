Солиста новосибирской оперы обвинили в изнасиловании 13-летней девочки

Вчера, 6 января, один из артистов Новосибирского театра оперы и балета был обвинен в сексуальном надругательстве над тринадцатилетней девочкой.

В СМИ сообщают, что в минувшую субботу 30-летний солист пригласил к себе в гости ученицу гимназии. Она пришла к нему примерно в четыре часа дня по местному времени. Затем он совершил над ней насильственные действия сексуального характера. Спустя сутки подозреваемого задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.

Если артиста признают виновным, то ему грозит тюремное заключение сроком до двадцати лет. Отмечается, что мужчина начал работать в театре Новосибирска в прошлом году. До этого он являлся членом ансамбля местной филармонии.