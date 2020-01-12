Снять аккумулятор с машины можно без сброса настроек бортового компьютера

Специалисты решили рассказать автовладельцам, как можно снять аккумулятор с транспортного средства и при этом избежать сброса настроек бортового компьютера и короткого замыкания.

У многих новых авто при неожиданной потери подачи энергии перестают работать различные опции и электронные системы. В результате водителям приходится заново настраивать бортовой компьютер, причем нередко для этого требуется помощь профессионала. Однако в России трудно избежать смены аккумулятора, ведь многие автомобилисты заносят его в дом при сильных морозах. К тому же рано или поздно эту деталь все равно приходится менять со временем.

К счастью, существует интересный способ, позволяющий не допустить прекращения подачи питания. Необходимо просто отыскать какое-нибудь устройство, которое ранее работало от прикуривателя, взять его провод и подсоединить к нему батарейку «Крона». Потом следует установить ее в гнездо прикуривателя. В результате электроника автомобиля сможет проработать еще пару дней. Однако не забывайте, что при отсоединении АКБ необходимо сначала убрать клемму «плюс», а потом «минус», иначе может произойти замыкание.