В управлении СК РФ по Ярославской области сообщили о начале доследственной проверки после появления сообщения о том, что в одном из детсадов региональной столицы 6-летний мальчик получил травму головы.

Недавно в соцсети появилось сообщение, в котором говорится о том, что во время прогулки воспитательницы с детьми случился страшный инцидент – при катании с ледяной горки мальчик ударился головой об лед и не мог после этого самостоятельно двигаться. Отмечается, что ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали черепно-мозговую травму. В настоящее время ребенок проходит лечение дома.

Представители Следственного комитета отметили, что сейчас сотрудники ведомства выполняют все нужные проверочные мероприятия. Заведующая садиком при этом сообщила, что с мальчиком все в порядке. Она добавила, что он поскользнулся и упал – все это можно посмотреть в записанных протоколах.