Школьницы наелись снега с приправой в Москве и попали в больницу

Учащиеся второго класса, гуляя возле школы, посыпали снег приправой для еды, а затем съели его. После этого девочек доставили в медицинское учреждение.

В средствах массовой информации отмечают, что школьницы решили узнать, каков снег на вкус в ходе продленки. Учительница, проходившая мимо, увидела, как девочки поедают снежки, и вызвала машину скорой помощи. Она также рассказала о произошедшем родителям второклассниц.

Хоть школьницы не жаловались на ухудшение самочувствие, медики все равно решили сделать промывание желудка. На данный момент времени дети чувствуют себя хорошо – родители уже развезли их по домам.