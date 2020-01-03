Samsung покажет первый в мире безрамочный телевизор

В ходе выставки CES 2020 компания Samsung собирается показать первый в мире телевизор, не имеющий рамок. Его продажи должны будут стартовать уже в следующем месяце.

Речь идет о премиальной модели телевизионной панели, которая окажется по-настоящему уникальной. Для ее создания конструкторами были внесены значительные изменения в классический способ соединения экрана с корпусом. В разработке участвовали и другие компании Южной Кореи, которые поставили «Самсунг» нужные комплектующие и оборудование.

Новинка будет называться The Wall («Стена»). Никаких технических характеристик представители компании не опубликовали. Ясно лишь, что Samsung собирается выпускать две версии модели: диагональ первой составит 53 дюйма, а второй – 65 дюймов.