Самбурская унизила Асмус за участие в «порнографии»

Настасья Самбурская, актриса из РФ, невольно унизила свою коллегу Кристину Асмус, заявив, что та снялась в «порнографии».

Недавно телезвезда опубликовала новый фотоснимок, который должен будет появиться на обложке журнала «Домашний очаг», в соцсети «Инстаграм». Один из пользователей в комментариях к записи решил спросить у знаменитости, согласилась бы она сняться в такой картине как «Текст». В ответ Самбурская сообщила, что не стала бы этого делать, так как считает подобные фильмы «порнографией».

Напоминаем, что «Текст» вышел в прокат в октябре прошлого года и вызвал бурное обсуждение в Сети. Дело в том, что в нем было показано несколько весьма откровенных сцен, в которых активно участвовала Асмус. Многие тогда раскритиковали актрису за неподобающее поведение.