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Российский спецназ в 2020 году получит на вооружение «летающий танк»

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В издании «Известия», сославшись на собственные источники в Министерстве обороны, отметили, что спецназ РФ в этом году получит на вооружение ударный в

В издании «Известия», сославшись на собственные источники в Министерстве обороны, отметили, что спецназ РФ в этом году получит на вооружение ударный вертолет Ми-8АМТШ-ВН.

Отмечается, что тесты прототипов этого бронированного «летающего танка» с тяжелым вооружением должны пройти уже этой осенью. Вероятнее всего, испытания организуют в Торжке, где расположен подготовительный центр летного состава. Новинка создана на базе легендарного Ми-8.

По словам журналистов, этот вертолет способен не только доставить военных к точке сброса, но и при необходимости поддержать их огнем. Для этого конструкторы оснастили его четырьмя дальнобойными ракетами «Гермес» и восемью сверхзвуковыми снарядами «Атака». Последние могут быть заменены двумя тоннами авиабомб.

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