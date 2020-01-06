Здесь рождаются новости.

Российские подводные лодки превзошли американские только в одном аспекте

Дата:
В издании The National Interest считают, что соперничать с современными американскими подлодками класса «Вирджиния» могут только российские субмарины

В издании The National Interest считают, что соперничать с современными американскими подлодками класса «Вирджиния» могут только российские субмарины «Ясень-М», которые выигрывают лишь в одном аспекте.

Согласно словам авторов материала, новейшие подводные лодки ВМФ РФ практически бесшумны и оснащены ракетами «Калибр» и «Оникс», а в будущем на них начнут устанавливать гиперзвуковые «Цирконы». Прямо сейчас на «Севмаше» изготавливают сразу четыре субмарины данного класса, а еще две практически готовы. В этом году также произойдет закладка седьмой и восьмой субмарин «Ясень-М».

По своим основным параметрам российские подлодки сопоставимы с американскими, выигрывая у них лишь более оптимальным соотношением «цена-качество». Но если учесть гигантскую разницу в военных бюджетах стран, данный факт не сильно беспокоит американское командование ВМС.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Эксперт спрогнозировал последствия для США при ударе по Ирану
  2. The National Interest: Россия способна превратить новые истребители США в устаревшие машины
  3. На Украине рядом с границей России предложили установить памятник Бандере

Эти новости могут вас заинтересовать

В Госдуме назвали сроки утилизации украинской техники в Крыму

В Мурино задержан подозреваемый в убийстве женщины

Калужанка лишилась 195 тысяч рублей за поданный мошенницам стакан воды

Круизный лайнер протаранил опору моста в Германии

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках