Российские подводные лодки превзошли американские только в одном аспекте

В издании The National Interest считают, что соперничать с современными американскими подлодками класса «Вирджиния» могут только российские субмарины «Ясень-М», которые выигрывают лишь в одном аспекте.

Согласно словам авторов материала, новейшие подводные лодки ВМФ РФ практически бесшумны и оснащены ракетами «Калибр» и «Оникс», а в будущем на них начнут устанавливать гиперзвуковые «Цирконы». Прямо сейчас на «Севмаше» изготавливают сразу четыре субмарины данного класса, а еще две практически готовы. В этом году также произойдет закладка седьмой и восьмой субмарин «Ясень-М».

По своим основным параметрам российские подлодки сопоставимы с американскими, выигрывая у них лишь более оптимальным соотношением «цена-качество». Но если учесть гигантскую разницу в военных бюджетах стран, данный факт не сильно беспокоит американское командование ВМС.