Роспотребнадзор рассказал о профилактике болезни Альцгеймера

Специалисты Роспотребнадзора решили дать несколько советов о профилактике болезни Альцгеймера, которая приводит к слабоумию в пожилом возрасте.

По словам экспертов, данное заболевание в основном связано со старением и генетической предрасположенностью, однако недавно исследователи обнаружили, что на него также оказывает влияние образ жизни и окружающая среда. По этой причине уменьшить риск возникновения деменции можно с помощью полноценного сна, регулярной умственной деятельности, умения бороться со стрессом, частых тренировок и социальной активности.

Особое внимание следует уделить физической активности, так как она позволяет не только уберечь кровоток, но и повысить число нейромедиаторов, защищающих головной мозг. Пожилым людям следует уделять тренировкам более 150 минут в неделю, причем занятия должны длиться не менее десяти минут.