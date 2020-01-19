Резко помолодевшую Пугачеву заподозрили в пластической операции

Юлия Проскурякова, супруга музыканта Игоря Николаева, разместила в Сети фото с резко помолодевшей Аллой Пугачевой. Исполнительницу тут же заподозрили в пластике.

Фотография была сделана на праздновании, посвященном юбилею певца – в пятницу, 17 января, ему исполнилось 60 лет. На фотоснимке можно увидеть виновника торжества, а также его жену и Примадонну. Многие пользователи обратили внимание на то, что на лице певицы нет ни одной морщинки. Один из комментаторов предположил, что Пугачева смогла так сильно преобразиться либо благодаря «Фотошопу», либо с помощью пластической операции.

Отмечается также, что в ходе вечеринки Пугачева выразила слова благодарности Николаеву за его прекрасные песни, которые помогли ей менее болезненно перенести расставания с супругами. После этого артисты исполнили совместный танец.