Раскрыты причины продажи почти новых машин с минимальным пробегом

Специалисты издания NJCAR.RU раскрыли основные причины продажи годовалых транспортных средств с маленьким пробегом.

Основная причина зачастую заключается в том, что машина ранее побывала в дорожной аварии. Умелые мастера вполне могут привести ее внешность в порядок, однако при тщательной проверке можно без проблем обнаружить технические изъяны. Разумеется, покупать авто после ДТП ни в коем случае нельзя. Может также оказаться, что вам на самом деле предлагают крайне изношенный вариант автомобиля, у которого попросту скрутили пробег.

Следующая причина связана с тем, что транспорт находится в залоге. То есть владелец купил авто в кредит, но не смог заплатить его и лишился техпаспорта. Затем должник договаривается с работниками ГИБДД, получает дубликат и пытается быстро продать машину по низкой цене. В этом случае покупатель может остаться и без денег и без транспортного средства.