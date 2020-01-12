Здесь рождаются новости.

Раскрыты причины продажи почти новых машин с минимальным пробегом

Дата:
Специалисты издания NJCAR.RU раскрыли основные причины продажи годовалых транспортных средств с маленьким пробегом. Основная причина зачастую заключае

Специалисты издания NJCAR.RU раскрыли основные причины продажи годовалых транспортных средств с маленьким пробегом.

Основная причина зачастую заключается в том, что машина ранее побывала в дорожной аварии. Умелые мастера вполне могут привести ее внешность в порядок, однако при тщательной проверке можно без проблем обнаружить технические изъяны. Разумеется, покупать авто после ДТП ни в коем случае нельзя. Может также оказаться, что вам на самом деле предлагают крайне изношенный вариант автомобиля, у которого попросту скрутили пробег.

Следующая причина связана с тем, что транспорт находится в залоге. То есть владелец купил авто в кредит, но не смог заплатить его и лишился техпаспорта. Затем должник договаривается с работниками ГИБДД, получает дубликат и пытается быстро продать машину по низкой цене. В этом случае покупатель может остаться и без денег и без транспортного средства.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Снять аккумулятор с машины можно без сброса настроек бортового компьютера
  2. ГИБДД начнет отбирать машины у нетрезвых водителей
  3. В России начали действовать изменения для автомобилистов

Эти новости могут вас заинтересовать

Эксперты подсчитали, как долго авто может проехать без бензина

Появились первые подробности о новом Subaru WRX

В Курской области в жутком ДТП погибли три человека

Rolls-Royce представила тизер своего первого кроссовера Cullinan

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках