Раскрыт способ продлить жизнь на 10 лет

Команда исследователей из Нидерландов и США выяснила, что благодаря исключению 5 негативных факторов из своей жизни можно увеличить ее продолжительность на 10 лет.

Ученые смогли прийти к данному выводу, проследив за состоянием здоровья свыше 100 000 человек старше 50 лет в течение последних 20 лет. Они пытались узнать, из-за чего именно у людей возникают сердечно-сосудистые болезни, раковые опухоли и диабет. Это позволило им выявить 5 основных причин.

В этот список вошли: наличие лишних килограмм, курение, низкий уровень физической активности, употребление алкогольных напитков, причем даже в умеренном объеме, и несбалансированный рацион. Даже отказ от 4 этих факторов в среднем продлевает жизнь у женщин на 10 лет, а у мужчин – на 9 лет.