Раскрыт правильный способ заварки чая

В информационном агентстве Focus сообщили о том, что если неправильно заварить чай, то он может стать опасным ядом.

Эксперты отмечают, что чай представляет собой натуральный продукт, в котором могут содержаться дрожжи, патогенны, бактерии или плесень. По этой причине во время его заварки необходимо точно следовать всем инструкциям, представленным на упаковке. Нужно обязательно залить чайные листочки кипятком и подождать как минимум 5 минут, прежде чем употреблять его.

По словам специалистов, не следует также пить чайный напиток, настаивавшийся несколько часов, так как он тоже может негативно повлиять на здоровье человека.