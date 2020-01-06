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Раскрыт правильный способ заварки чая

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В информационном агентстве Focus сообщили о том, что если неправильно заварить чай, то он может стать опасным ядом. Эксперты отмечают, что чай предста

В информационном агентстве Focus сообщили о том, что если неправильно заварить чай, то он может стать опасным ядом.

Эксперты отмечают, что чай представляет собой натуральный продукт, в котором могут содержаться дрожжи, патогенны, бактерии или плесень. По этой причине во время его заварки необходимо точно следовать всем инструкциям, представленным на упаковке. Нужно обязательно залить чайные листочки кипятком и подождать как минимум 5 минут, прежде чем употреблять его.

По словам специалистов, не следует также пить чайный напиток, настаивавшийся несколько часов, так как он тоже может негативно повлиять на здоровье человека.

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