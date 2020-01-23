Путь на Эверест

Многие любители путешествий мечтают подняться на Эверест. И, на самом деле, исполнить мечту не столь сложно! Если вы хотите своими глазами увидеть великолепные виды вершины мира, то вам стоит познакомиться с треккингом к базовому лагерю Эвереста. «Удовольствие» достаточно бюджетное, а впечатлений дарит массу.

Самостоятельно организовывать поход достаточно проблематично. В конце концов, не совсем безопасно. Все путешественники ищут гидов, но порой доверяют свою безопасность людям, о которых не знают практически ничего. Так поступать не стоит. Нужно обращаться к команде профессиональных гидов, которые соглашаются нести за вас полную ответственность. Если вы мечтаете покорить Эверест, рекомендуем обратиться в клуб туристов Кулуар https://kuluarpohod.com/routes/trekking-k-bazovomu-lageryu-everesta/. Стоимость треккинга к базовому лагерю Эвереста составляет 770$. Сумма не кажется столь большой. Поскольку длительность похода составляет целых 15 дней.

В чем преимущество треккинга с клубом туристов Кулуар

Гиды из клуба намерены не просто показать вам удивительные красоты, которые в привычной жизни не увидишь. Вы получаете поход, который будет не только увлекательным, но и безопасным, вполне комфортным. Стоимость треккинга мы уже отметили. Теперь поговорим о том, что в него входит:

Аренда номера в трехзвездочном отеле в Катманду (проживание — 3 ночи);

Проживание в лоджах (во время маршрута);

Наземные трансферы, включенные в программу;

Полный перечень разрешений и пермитов;

Помимо помощи гида самого клуба, вам будут предоставлены услуги непальского гида;

Комфортная ночевка в «Пирамиде». Вы проведете ночь на высоте более 5 километров. И она будет комфортной за счет горячего душа, хорошей еды, горячих напитков;

Профессиональная консультация, как нужно готовиться к треку;

При необходимости будет оказана помощь в приобретении билетов на самолет;

Прокат баула для портера;

Групповая аптечка со всем необходимым для оказания первой помощи.

Что вас ждет в процессе путешествия

Вы удостоитесь возможность не только познакомиться с базовым лагерем Эвереста (к слову, он на высоте более 5300 м). Также путешественники поднимутся на гималайскую гору Кала Паттар. Ее нельзя назвать сложной (высота чуть более 5600 метров). Но рассвет над Эверестом покорит вас!

У вас будет возможность очароваться видами Эвереста с многочисленных ракурсов, разных гималайских вершин. И это только малая часть из всего того, что для вас приготовил клуб путешественников Кулуар!