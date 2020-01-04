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Психологи рассказали, как не рассориться с семьёй в новогодние каникулы

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Психологи отметили, что за время новогодних каникул отношения между родными могут ухудшиться. Происходит это из-за того, что семья проводит много врем

Психологи отметили, что за время новогодних каникул отношения между родными могут ухудшиться.

Происходит это из-за того, что семья проводит много времени в замкнутом пространстве наедине друг с другом, в результате чего копится раздражение и конфликты могут появиться по любому мельчайшему поводу или даже без причины. Не все пары могут справиться с такой ситуацией, по крайней мере самостоятельно.

Как советует кандидат психологических наук Ольга Маховская, во избежание подобных ситуаций следует распланировать свой новогодний отдых, не только ночь на 1 января. Так, нужно ходить в гости и самим приглашать друзей, посещать различные мероприятия, особенно, если есть дети.

Следует выделить время для полезных и активных занятий, к примеру, катание на коньках, а также время для раздельных занятий, и для самого себя.

Впрочем, врач-психиатр, психотерапевт и кандидат медицинских наук Лев Пережогин уверен, что ухудшения отношений в любящей семье во время длительного отдыха не может быть, так как они скучают друг по другу в будни, и в праздники наслаждаются общением.

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