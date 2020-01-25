Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» потребовал от создателей фильма 300 миллионов долларов

Джордан Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, являющуюся продюсером фильма «Волк с Уолл-стрит», требуя с них выплаты в размере 300 миллионов долларов.

Белфорт является бывшим биржевым брокером, который стал прообразом героя Леонардо Ди Каприо в фильме. Выяснилось, что для съёмок «Волка с Уолл-стрит» использовались полученные незаконным путём деньги в Малайзии, о чём Белфорт не имел совершенно никакой информации, иначе бы ни за что не дал согласие на экранизацию автобиографии.

Кроме того, Белфорт рассчитывал, что продажа прав на автобиографию станет для него первой честной сделкой, но оказался обманут.

Как предполагает следствие, совладелец компании Риза Азиз использовал полученные преступным путём деньги для создания трёх фильмов. С 2019 года он находится под арестом.