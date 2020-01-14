Пропавшую в Свердловской области школьницу нашли в машине взрослого мужчины

В Управлении МВД по Свердловской области сообщили, что исчезнувшая в новогодние каникулы пятнадцатилетняя школьница из Ревды была найдена в автомобиле взрослого мужчины.

Согласно словам работников ведомства, девочка пропала в минувший вторник, 7 января, когда гостила у бабушки, живущей в Верхней Пышме. Ее пытались найти несколько дней, пока не обнаружили на улице Ясной в машине «Шкода Рапид». Рядом с ней сидел 36-летний мужчина. Оказалось, что все эти дни она прожила вместе с новым знакомым в арендованной им квартире.

Сотрудники правоохранительных органов отвезли школьницу и мужчину в дежурную часть. Они были опрошены для установления всех обстоятельств случившегося. Хоть на девочке не было обнаружено признаков насилия при внешнем осмотре, ее было решено отправить на обследование. Сама пропавшая заявила, что убежала из дома, так как хотела почувствовать себя взрослой.