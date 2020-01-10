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Продажи смартфонов iPhone в Китае взлетели

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В информагентстве Bloomberg сообщают о том, что за последний год продажи смартфонов iPhone от американской компании Apple на китайском рынке значитель

В информагентстве Bloomberg сообщают о том, что за последний год продажи смартфонов iPhone от американской компании Apple на китайском рынке значительно возросли.

Журналисты отмечают, что в декабре 2019 года поставки данных гаджетов увеличилась на 18,7 процента в сравнении с тем же отрезком времени 2018 года. Данную информацию подтвердили сотрудники китайской академии CAICT, отметившие, что всего за один месяц в КНР было куплено 3 миллиона 180 тысяч «айфонов».

Наибольшей популярностью у китайских покупателей пользуется iPhone 11. Отмечается, что именно этот смартфон смог переломить ход продаж в стране. Эксперты добавляют, что всего в китайские магазины отгрузили 389 миллионов девайсов, но лишь 13 миллионов из них имеют поддержку 5G сетей.

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