Появилось видео уцелевшего после попадания ракеты танка Т-72 в Сирии

В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, на котором можно увидеть танк Т-72, сумевший уцелеть после прямого попадания в него ракеты. Инцидент произошел в провинции Латакия (Сирия).

На опубликованных кадрах демонстрируется противостояние между боевиками и правительственными войсками. Первые выстрелили по танку сирийской армии из противотанкового оружия. Вскоре снаряд попадает прямо в корпус боевой машины, который, судя по всему, остался невредим.

В комментариях к записи некоторые пользователи отметили, что экипаж танка, скорее всего, уцелел, так как его спасла динамическая защитная система, сработавшая в момент разрыва снаряда. Отмечается, что российская техника нередко выдерживает прямые попадания ракет в Сирии.