Появилось видео поцеловавшего Серроне Макгрегора после разгромной победы

Конор Макгрегор, боец UFC из Ирландии, поцеловал своего противника Дональда Серроне, после сокрушительной победы над ним.

Поединок между американцем и ирландцем состоялся в Лас-Вегасе (США) в рамках чемпионата UFC 246. После начала боя ирландский спортсмен тут же набросился на своего оппонента и начал без остановки бить его, из-за чего тот потерял равновесие и упал. Арбитр решил не продолжать встречу и объявил победителем Макгрегора.

Когда бой завершился, ирландец подошел к Серроне, поцеловал его и произнес несколько утешительных слов. Эта победа стала для Макгрегора 22-й по счету. Ранее отмечалось, что ему заплатили за поединок 3 миллиона долларов.