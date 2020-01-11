Пользователи высмеяли в Сети угрожавшего Путину бывшего депутата Рады

В Интернете пользователи высмеяли новое видеобращение Татьяны Черновол, бывшего украинского парламентария, в котором она угрожает Владимиру Путину, лидеру РФ.

На опубликованной экс-депутатом записи женщина позирует с автоматом и обещает устроить еще одну революцию. Она также грозится тем, что «возьмет на прицел» российского президента. Один из пользователей в комментариях под роликом отметил, что зря ее не вылечили в свое время, так как сейчас уже поздно этим заниматься.

Другие комментаторы согласились с тем, что у Черновол имеются проблемы с головой и посоветовали ей обратиться к психиатру. В СМИ отмечают, что бывшая народная избранница уже не в первый раз делает подобные заявления, например, ранее она призывала устраивать взрывы на российских военных складах.